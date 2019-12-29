Şahinbey 161 öğrenciyi daha Umre’ye götürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "İyi Müslüman" dersinden sınava girerek okullarında 1'nci, 2'nci ve 3'ncü olan 161 öğrenci, Umre Ziyareti öncesi Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı. Valilik, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü birlikte organize ettiği proje ile "İyi Müslüman" kitabından sınava giren ve sınavda 1'inci, 2'inci ve 3'üncü olan 161 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı. Umreye gitmeye hak kazanan öğrencilere Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde neler yapmaları gerektiği yönünde Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu tarafından bilgiler verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kabe'ye gitmek, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in mescidini ve kabrini ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Eğer Allah oraya gitmeyi nasip ediyorsa, onun daveti ve izniyle gidiyoruz. Bu çok önemli bir olay" dedi.