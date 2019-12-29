Şampiyonluğu paylaştılar

BUGÜN NELER OLDU

KILIS 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, sportif organizasyonlarda elde ettikleri başarılarını'la paylaştı. Öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikteeşliğinde Rektör Karacoşkun'u ziyaret ettiler.'nda 7 Aralık Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi, 50 ve 100 metrede Türkiye 1'incisi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi, Büyükler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi'nda BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencisi, Türkiye 2'incisi, Kuraş Güreşi'nde Türkiye 3'üncüsü Üniversitelerarası Hentbol Turnuvası'nda erkek hentbol takım 2'inci, kız hentbol takımı ise 3. oldu. Rektör Prof. Dr., kazanılan bu başarıdan dolayı öğrencileri kutladı.