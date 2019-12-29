Sınırda 1 milyon kişi yaşam mücadelesi veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Rahmi Doğan, sınırda bir milyon insanın güç şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Antakya Ortodoks Kilisesinde yaptığı konuşmada İdlib'te çok ciddi anlamda bir göç başladığını belirten Vali Doğan, "Bugün hemen yanı başımızda, işte İdlib'te çok ciddi anlamda bir göç başladı. İnsanlar şu anda zeytin ağaçlarının altında, yer bulamadıkları için açık alanda, çadırların altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu insanlara, ülkemiz ve insanlarımız kucağını açmıştır. Gönlünü açmıştır, ekmeğini de bölüşmüştür. Hemen sınırımızda olan bu olayı görmezden gelme şansımız yok. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Hatay olarak Suriye ile 288 kilometre sınırımız var. 10 kilometre derinliği alırsak, sınırın hemen dibinde 1 milyona yakın insan çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor" dedi.