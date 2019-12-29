Tarsus’ta 540 litre kaçak içki ele geçirildi

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Tarsus ilçesinde 540 litre boğma rakı tabir edilen kaçak rakı ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timince alınan bir duyum üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekibiyle birlikte, ilçe Yeşiltepe mahallesinde ikamet eden O.D. (53) isimli şahsın bahçesinde depo olarak kullanılan yapıda kaçak alkol imal ettiği tespit edildi. Alınan mahkeme kararına istinaden yapılan arama neticesinde; çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 540 litre halk dilinde boğma rakı olarak tabir edilen bandrolsüz alkollü içki şüpheli ile birlikte imal aşamasında suç üstü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.