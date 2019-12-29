Tek başıma kestim

BUGÜN NELER OLDU

Öte yandan Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgedeki her biri 70 yaşında bin 511 kızılçam ağacını kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'in ifadesi de ortaya çıktı. Toplam bin 511 ağacı tek başına kestiğini ileri süren Şenol'un ifadesinde, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.