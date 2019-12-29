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Tır evin bahçesine düştü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Tır evin bahçesine düştü
HATAY'IN Belen ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan TIR bir evin bahçesine uçtu kaza anında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. kaza Belen İskenderun karayolu Cırtıman yol kavşağı çöl bey durağı civarında meydana geldi. Besalet Muratoğlu'nun kullandığı 06 SGB 68 plakalı Tır, kırmızı ışıklara yaklaştığı sırada durmak isterken kayarak kontrolden çıktı ve yolun alt kısmında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten bariyerleri aşarak şarampoldeki evin bahçesine giren TIR yan yatarken sürücü Besalet Muratoğlu kazayı yara almadan atlattı.
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Tır evin bahçesine düştü
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