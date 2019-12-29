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Tütüneker: perdeyi galibiyetle kapatın

Teknik direktör Uğur Tütüneker, “Bu maçı kazanırsak ligde çok farklı yerlerde olabiriz, oyuncularıma karşılaşmanın önemini anlattım” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Tütüneker: perdeyi galibiyetle kapatın
TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçını bugün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.30'da İstanbulspor ile oynayacak olan Adana Demirspor galibiyet hesapları yapıyor. İstanbulspor ile zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen teknik direktör Uğur Tütüneker, "Sonuna kadar savaşıp, sahadan yeni bir zaferle ayrılmak istiyoruz. Alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara taşır" diye konuştu.

BİZİM İÇİN ÇOK FARKLI OLUR
Ligde her maça kazanmak için çıktıklarının altını çizen Tütüneker, "İlk yarının son maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Bu maç her iki takım açısından da zorlu geçecek. Kazanırsak her şey çok farklı olur. Mücadeleden asla vazgeçmeyecek, yeni bir zafere ulaşmak istiyoruz" dedi. Transferler hakkında da konuşan Tütüneker, "Kadromuza katmak istediğimiz bazı oyuncular var. Onlarla gerekli görüşmeler, yönetim düzeyinde devam ediyor. Ancak bunu şu an açıklamak doğru olmaz. Her gün önümüze yeni bir isim geliyor ve biz takıma en fazla katkıyı sunup, bizi hedefe taşıyacak isimleri kadromuza katmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
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Tütüneker: perdeyi galibiyetle kapatın
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