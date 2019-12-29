Vali Demirtaş, Ceyhan OSB heyeti ile buluştu

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Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen 2019 yılının son müteşebbis heyeti toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, OSB yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Arsa satış bedellerinin net rakamlarının belirlendiği ve 2020 yılının bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Ceyhan OSB'nin mevcut durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar tüm detaylarıyla ele alındı. COSB'nin konumu itibari ile stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Demirtaş, 2020 yılıyla ilgili alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek heyet üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.