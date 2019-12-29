Yılmaz: Seçer’in üslubu, tüm meclis üyelerine saygısızlıktır

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A.Ş.'nin 10 milyon TL'lik sermaye artırımı talebiyle ilgili komisyon kararını eleştirirken sesini yükselten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in meclisteki üslubuna tepki gösteren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Sayın Seçer, yaklaşık 1 saattir, bağırarak, yüksek sesle, azarlayıcı tarzla konuşuyorsunuz. Bu, meclis üyelerine saygısızlıktır" dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Belediye Şirketlerini İnceleme Komisyonlarına ortak havale edilen ve ilgili komisyonların, Denizkızı A.Ş.'nin sermaye artırımına onay vermeyerek, şirketin incelenmesiyle ilgili kararına sinirlenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mecliste yüksek sesle ve komisyon üyelerini hedef alarak konuşunca, Seçer'e Başkan Yılmaz'dan tepki geldi. Komisyon üyelerinin töhmet altında bırakıldığını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in meclisteki tansiyonu yükselttiğini savunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Yaklaşık 1 saattir bağırarak, yüksek sesle, azarlayıcı tarzla konuşuyorsunuz. Tansiyonu yükseltiyorsunuz. Bu sadece kararı veren komisyon üyelerine değil, bu meclisi oluşturan tüm meclis üyelerine saygısızlıktır" diye konuştu. Denizkızı A.Ş.'nin sermaye artırımı talebini mecliste öğrendiklerini anlatan Başkan Yılmaz, "Biz bu kentin önünü tıkamamak, bu kente hizmet etmek noktasında, uyumlu, uzlaşmacı ve hizmet odaklı çalışıyoruz. Komisyon bir karar vermiş ve direkt sermaye artırımı değil, şirketin incelenerek konunun tekrar görüşülmesini uygun bulmuş. Siz, bu karar üzerine suçlayıcı, tehdit edici üslup kullanarak önceki dönem meclis üyesi arkadaşlarımızın ismini vererek, eleştiriyorsunuz. Bundan 6-7 ay önce biz önceki dönem diyorduk. Önceki dönemin incelenmesini istiyorduk. Siz başka bir şey diyordunuz. Şimdi siz önceki dönem demeye başladınız" dedi. Başkan Yılmaz, "Ben Toroslar Belediye Başkanı olarak, bu meclisin bir üyesi olarak ve Cumhur İttifakı olarak önceki dönemde herhangi bir sıkıntı varsa açık seçik incelenmesini, denetlenmesini, incelenmesini, soruşturulmasını canı gönülden destekleyeceğimizi daha önce de dile getirmiştim. Vahap Seçer, siyasi hareket ediyorlar imasında bulunarak komisyonu töhmet altında bırakıyor" dedi.