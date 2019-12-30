Çiftçiye teknolojik destek verildi

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğinde tarımsal üretimi arttırmak amacıyla çiftçilere süt sağım makinesi, izolasyonlu çadır, invertörlü akülü güneş paneli dağıtıldı. 863 kişiye de sürü yöneticisi sertifikası verildi. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Oğuzeli'nde narla ilgili, Nizip'te zeytin ve fıstıkla ilgili, Araban'da sarımsakla ilgili desteklerimizi verdik. Oğlakların ölümüne engel olmak amacıyla süt yemi dağıtımı yaptık. Maddi faydalar göz ardı edildiği zaman Allah bereketini veriyor. Süt yemi dağıtımının ardından aşılama talebinde bulunuldu, sessiz kalmadık" dedi. 'Anneye Süt, Bebeğe Can' adıyla bir proje başlatarak, şehirde 28 araçla 30 bin hamile anne adayına süt dağıtımına başladıklarını bildiren Şahin "Bu çalışma kadın sağlığı ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. İleriye dönük çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bir bebek engelli doğarsa bunun vebali hepimize aittir. O nedenle tüm gücümüzle bu meseleleri çözüme ulaştırmalıyız. Gaziantep modeli bir Türkiye bir dünya modeli olacak" diye konuştu.Vali Davut Gül ise, "Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bileşenleriyle tüm illerde olduğu gibi Gaziantep'te de desteklerine devam ediyor. 2018 yılında 200 milyona yakın bir destek verildi. Bu yılsonunda bu rakamın üzerinde destek verileceğini tahmin ediyoruz. Ana amaç, çiftçilerin yüzünü güldürmektir" dedi.