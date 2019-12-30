D-400’de dehşet dolu anlar yaşandı

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Adana'da kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü kendisine yol vermediğini iddia ettiği içinde yolcuların bulunduğu minibüs sürücüsüne tabanca çekti. Tabancanın namlusunun kendisine doğrultulduğunu gören minibüs sürücüsü D-400 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yağışın etkisiyle araç refüje çarpıp takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Hüseyin Yağmur ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan trafik magandasını bulmak için çalışmalara başladı.Olay Merkez Yüreğir İlçesi D-400 karayolu üzeri Polis Okulu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İncirlik güzergahına çalışan 01 M 0222 plakalı minibüsün sürücüsü Hüseyin Yağmur ile plakası ve kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Otomobil sürücüsü içinde yolcuların bulunduğu minibüs sürücüsünün aracıyla yanına yaklaşıp tabancasını çekti.Tabancanın kendisine doğrultulduğunu gören minibüs sürücüsü paniğe kapıldı gaza bastı. Yağmurdan dolayı yolun kaygın olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü refüje çarpıp takla atıp yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza sırasında 01 DKT 37 plakalı otomobil de refüje çıktı. Olayı gören vatandaşlardan bazıları 112 Acil Servis'i ararken bazıları da minibüsteki sürücü ile yolcuları dışarı çıkardı.Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Hasan Yağmur ile birlikte toplam 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden İsmail Aslan, "Yol verme yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü bizim araca yaklaşıp tabancasını çekti. Kaçmak isterken kaza oldu. Eğer kaçmamış olsaydık bize tabanca ile ateş edecekti" dedi. Polis olaydan sonra kaçan trafik magandasının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.