Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Deniz ve Orman Okulu’nda ilk ders

Deniz ve Orman Okulu’nda ilk ders

’in Erdemli ilçesinde hazırlanan proje ile açılan Deniz ve Orman Okulu’nda 24 okuldan 515 öğrenci eğitim alıyor

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Deniz ve Orman Okulu’nda ilk ders
Mersin'in Erdemli ilçesinde zengin materyallerin bulunduğu keşfederek öğrenmeyi sağlayacak Deniz ve Orman Okulu, öğretmenlerin ardından doğa temelli eğitim için öğrencilere de kapılarını açtı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik "Deniz ve Orman Okulu" projesi hazırlandı. Proje kapsamında Kasım ayında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı'nda verilen eğitimlere 24 öğretmen ve 15 eğitmen katıldı. Eğitime katılan öğretmenler, minik öğrencileriyle birlikte doğa temelli eğitimlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu hafta orman içinde ve deniz kıyısında yağmur altında yağmurluklarıyla eğitime katılan minik öğrenciler, doğayı ve canlıları tanırken, yardımlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi de öğrendi. Yağmurluğunu giyerek öğrencilere eşlik eden Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, projeyle ilgili bilgi verdi. Açıkyörük, "İlçemizde öğretmenlerimizin talebiyle Türkiye'de ilk olan Deniz ve Orman Okulunun açılışını yaptık. Şuanda 24 okulumuzdan 515 öğrenci eğitim öğretimlerini sürdürmekteler. Öğrenciler için özgür bir ortam var. Hem orman hem deniz ikisi bir arada. Bugün de havanın yağmurlu olmasına rağmen öğrencilerimiz gayet mutlu öğreniyorlar" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz ve Orman Okulu’nda ilk ders
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN