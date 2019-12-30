Deniz ve Orman Okulu’nda ilk ders

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde zengin materyallerin bulunduğu keşfederek öğrenmeyi sağlayacak Deniz ve Orman Okulu, öğretmenlerin ardından doğa temelli eğitim için öğrencilere de kapılarını açtı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik "Deniz ve Orman Okulu" projesi hazırlandı. Proje kapsamında Kasım ayında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı'nda verilen eğitimlere 24 öğretmen ve 15 eğitmen katıldı. Eğitime katılan öğretmenler, minik öğrencileriyle birlikte doğa temelli eğitimlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu hafta orman içinde ve deniz kıyısında yağmur altında yağmurluklarıyla eğitime katılan minik öğrenciler, doğayı ve canlıları tanırken, yardımlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi de öğrendi. Yağmurluğunu giyerek öğrencilere eşlik eden Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, projeyle ilgili bilgi verdi. Açıkyörük, "İlçemizde öğretmenlerimizin talebiyle Türkiye'de ilk olan Deniz ve Orman Okulunun açılışını yaptık. Şuanda 24 okulumuzdan 515 öğrenci eğitim öğretimlerini sürdürmekteler. Öğrenciler için özgür bir ortam var. Hem orman hem deniz ikisi bir arada. Bugün de havanın yağmurlu olmasına rağmen öğrencilerimiz gayet mutlu öğreniyorlar" dedi.