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Down sendromlu gençler yeni yıla ‘merhaba’ dedi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Down sendromlu gençler yeni yıla ‘merhaba’ dedi
Mersin'in Mezitli ilçesinde Down Kafe'de bulunan down sendromlu gençler, ZİÇEV Mersin Şubesi ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ile birlikte düzenledikleri 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde bir araya geldi. Çocukları ve engelli bireyleri bir araya getirerek sosyalleşme imkanı sunan Down Kafe, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Mersin Şubesi down sendromlu çocukları Down Kafe'de 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde bir araya getirdi. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, gençlerin oluşturduğu koro büyük alkış aldı.
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Down sendromlu gençler yeni yıla ‘merhaba’ dedi
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