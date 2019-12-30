Etik değerler ve cinsiyet rolleri semineri ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Uygulamalı Dil Bilimi Araştırma Merkezi (UDAM) tarafından düzenlenen aylık seminerler dizisi kapsamında, "Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma" ve tarafından "Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet" konulu iki farklı seminer düzenledi. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından "Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma" ve Uzm. Yağmur Raman Erkunt tarafından da "Söylemde ve Öğretmen Eğitiminde Cinsiyet" başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Seminerlere akademisyenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, "Eğitim Bilimlerinde Etik Araştırma" başlıklı seminerde, araştırma etiği hakkında detaylı bilgi vererek, güncel örneklerle özellikle etik başvuruları ve bilimsel çalışmaların yanı sıra etik açısından dikkat edilmesi gereken konular irdelendi.