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Gaziantep 1 puanla yetindi

Sumudica’nın rahatsızlığı nedeniyle Yeni Malatya karşısına teknik direktörsüz çıkan Gaziantep, 21’de Kayode ile öne geçti. 78’de konuk takımdan Bifuoma skoru belirledi

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Gaziantep 1 puanla yetindi
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı. 21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 78'de konuk ekip beraberliği yakaladı.
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Gaziantep 1 puanla yetindi
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