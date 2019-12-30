Gaziantep 1 puanla yetindi

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK
sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor
ile 1-1
berabere kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica
'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre
görev aldı. 21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş
'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode
, kaleci Farnolle
'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 78'de konuk ekip beraberliği yakaladı.