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Gizli bölmeden kaçak cep telefonları çıktı

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Gizli bölmeden kaçak cep telefonları çıktı
Adana polisi otomobilinin altına yapılan gizli bölmelerden piyasa değeri 1 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik park alanındaki uygulamada bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Yapılan ilk aramada otomobilde herhangi bir şey bulunmazken polis otomobilin altını kontrol ettiğinde bir gizli bölme buldu. Zula açıldığında içinden 501 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonların piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis otomobildeki A.A. ve Ş.E. isimli şahısları gözaltına aldı.
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Gizli bölmeden kaçak cep telefonları çıktı
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