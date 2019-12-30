Hatay Valisi Rahmi Doğan esnafı ziyaret etti

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HatayValisi Rahmi Doğan, Uzun Çarşı esnafını ziyaret ederek, esnafın talep ve beklentilerini dinledi, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Doğan, "Çarşı, gerek kültürel gerekse ticari faaliyetler bakımından Hatay açısından son derece önemli bir merkez. Tarihi çarşımızda, gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vererek, Hatay'ımızın marka değerini yükseltmeliyiz" dedi. Ziyarette Vali Doğan'a, Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı A. Kadir Teksöz, Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Sözer, Antakya Kuyumcular Odası Başkanı Nebil Hurigil de eşlik etti.