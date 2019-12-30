İhracat rakamları yüzleri güldürdü

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracatta 100 milyon dolar sınırını aşan ülke sayısı 12'yi buldu. Bölge ihracatında 50 milyon dolar üstü ihracat yapılan ülke sayısı ise 35'e çıktı. Lokomotifliğini Gaziantep'in yaptığı bölge illerinden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üzerinden yapılan ihracat bu yıl 9 milyar dolara yaklaştı. Bölgeden geçen yıl ise 8,5 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı. Bölgeden en çok ihracat yapılan ülke 2,4 milyar dolar ile Irak olurken, ABD'ye yapılan ihracat ise 700 milyon doları geçerek tırmanışını sürdürdü. Bölgenin 100 milyon dolar sınırını geçtiği diğer ülkeler ise 455 milyon dolar ile Suriye, 320 milyon dolar ile İngiltere, 282 milyon dolar ile İtalya, 251 milyon dolarla Almanya, 230 milyon dolar ile İran, 225 milyon dolar ile Libya, 175 milyon dolarla İsrail, 132 milyon dolar ile Belçika, 130 milyon dolar ile Mısır, 129 milyon dolar ile Hollanda ve 100,5 milyon dolarla Özbekistan oldu.100 milyon dolar ihracat yapılan ülkeler arasına ilk bu yıl Özbekistan da girerken, geçen yıl 25 olan 50 milyon dolar üstü ihracat yapılan ülke sayısı ise bu yıl ciddi bir şekilde artarak 35'e çıktı. 50 milyon dolar sınırının aşıldığı yeni ülkeler ise Beyaz Rusya, Fransa, Gana, Katar, Kuveyt, Polonya, Romanya, Rusya, Tunus, Ukrayna ile Venezüella oldu.Ürün grubu bazında bölgeden en çok ihracat edilen ürün yaklaşık 2 milyar dolarla hububat ve bakliyat ürünleri olurken, tekstil ürünleri ihracatı 1 milyar 690 milyon dolara, halı ihracatı ise bir milyar 670 milyon dolara ulaştı. Ağırlığı Gaziantep'ten olmak üzere 900 milyon dolarlık plastik ve kimyasal ürün ihracatı yapılırken, 450 milyon dolarlık makarna, 400 milyon dolarlık buğday unu, 350 milyon dolarlık bisküvi ve pastacılık ürünü ile 160 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı da bölgenin en çok gelir getiren üretim kalemleri oldu.