Kazakistanlı üç sanatcının sergisini Üstel açacak

BUGÜN NELER OLDU

KıbrısModern Sanat Müzesi için Kazakistanlı üç sanatçı Umirbek Tleuliyev'e ait 36 eser, Pyotr Kishkis'e ait 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva'ya ait 32 eser ile toplam 86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Dt.Ünal Üstel tarafından bugün açılacak. Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev'e ait 36 eser, Pyotr Kishkis'e ait 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva'ya ait 32 eserden oluşan üç ayrı kişisel resim sergisi toplam 86 eser bugün saat 08.30'da Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda yer alacak.