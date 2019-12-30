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Kedisinin ameliyatı için bin 600 kilometre yol kat etti

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Kedisinin ameliyatı için bin 600 kilometre yol kat etti
Bursa'da 11 yaşındaki kedisi 'Kızım'ı karın şişmesi nedeniyle veteriner hekime götüren Aysel Karaoğlu (40), rahminde tümör olduğunu öğrendi. İnternette araştırma yapan Aysel Karaoğlu, Adana'da Veteriner Hekim Mete Benin'in (46) başarılı benzer ameliyatlar yaptı bilgisine ulaştı. Karaoğlu, 800 kilometre yol kat edip gittiği Adana'da 'Kızım'ı ameliyat ettirip, tedavisini yaptırdıktan sonra aynı yolu geri döndü. Adana'ya 14 saatte ulaştığını belirten Aysel Karaoğlu, "Mete Bey, ilk olarak geniş bir bilgilendirme yaptı. Kendisine çok korktuğumu söylemiştim, ama beni rahatlattı. 14 saatlik bir yol sonrası Adana'ya ulaştım ve Kızım 15 dakikalık bir operasyonla kurtuldu. Çok mutluyum. Kızım, hayata tutundu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bu tarz bir rahatsızlığa sahip bir hayvan dostunuz varsa, Adana'ya gelebilirsiniz. Biz çareyi Adana'da bulduk ve kızımız yeniden hayata döndü" diye konuştu. Kızım'ın tedavisinin ardından Karaoğlu, Bursa'ya geri döndü.
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Kedisinin ameliyatı için bin 600 kilometre yol kat etti
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