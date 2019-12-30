Melih ABİ: Selin yaraları sarılıyor kayıp plakalara dikkat edin

KLEOPATRA

BUGÜN NELER OLDU

Malum bir felaket yaşadık. Yaraları sarmak uzun sürecek gibi. Çünkü hala yağmur yağıyor. Torağın suyu emmesi zaman alacak. Ama hükümetten mağdurlara yardım gelmeye başladı. Mağdurlardan biri de araç sürücüleri. Kimisi çukurlara düştü araçları zarar gördü. Kimisi de plakalarını kaybetti. Şu sıra Trafik Şube Müdürlüğü'ne çok sayıda kayıp plaka başvurusu gelir. Vatandaşlarda bu konuda çok duyarlı davranıyor. Kayıp plakalar belirli yerlerde duvarlara asılıyor. Dikkat eden kayıp plakalarını buradan da bulabilir. Mesela Bahçelievler Mahallesi Harran Camii karşısındaki duyarlı bir esnaf plakayı duvara asmış. Kayıp plakası olanlar buraya baksın.Tarsus'tabir alan var. 20 yıldır boş duruyor. Kleopatra kapısı yanındaki eski otogarın yeri. Burayı kim çalıştırır, ne yapar, bilen yok. Tarihi mekanlara yakın bir yer. Kente çok sayıda turist geliyor ve araçlardan burada iniyor, tarihi kenti ziyaret ediyor. Belediye buraya bir proje yapmalı. Hem boş alan değerlendirilmeli, hem de çirkin görüntü ortadan kalkmalı.