Nice yıllara Şimşek

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor
, 79. yaşını kutladığı gün deplasmanda İstanbulspor
'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısına üç puanla veda etti. Rakip karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Mavi şimşekler 17. dakikada Oleksandr Gladky ile 1-0 önce geçti.
Golün ardından geri çekilmeyen ve ataklarını sürdüren konuk ekip 33'te Tayyib Talha
ile skoru 2-0
'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci 45 dakikada kontrollü bir futbol ortaya koyan Adana Demirspor
maçı 2-0
'lik galibiyetle kapatarak ikinci yarı öncesi taraftarına büyük sevinç yaşattı.