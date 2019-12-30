Nice yıllara Şimşek

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de, 79. yaşını kutladığı gün deplasmanda'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısına üç puanla veda etti.Golün ardından geri çekilmeyen ve ataklarını sürdüren konuk ekip 33'teile skoru'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci 45 dakikada kontrollü bir futbol ortaya koyanmaçı'lik galibiyetle kapatarak ikinci yarı öncesi taraftarına büyük sevinç yaşattı.