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Nice yıllara Şimşek

İstanbulspor karşısında Gladky ile öne geçen mavi lacivertliler Tayyib’in golüyle deplasmanda 2. galibiyetine ulaştı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Nice yıllara Şimşek
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, 79. yaşını kutladığı gün deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek ligin ilk yarısına üç puanla veda etti. Rakip karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Mavi şimşekler 17. dakikada Oleksandr Gladky ile 1-0 önce geçti. Golün ardından geri çekilmeyen ve ataklarını sürdüren konuk ekip 33'te Tayyib Talha ile skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci 45 dakikada kontrollü bir futbol ortaya koyan Adana Demirspor maçı 2-0'lik galibiyetle kapatarak ikinci yarı öncesi taraftarına büyük sevinç yaşattı.
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Nice yıllara Şimşek
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