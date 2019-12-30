‘O Ses Vakıfbank 2019’ yine büyüledi

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Adana'nınÇukurova ilçesinde eğitim veren Vakıfbank Ortaokulu'nun bu yıl 4'üncü kez düzenlediği, 'O Ses Vakıfbank 2019' yarışmasına Çukurova Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. Yarışmaya, yöresel kıyafetlerle sahneye çıkarak, Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgileri seslendiren çocuklar damga vurdu. Okul Müdürü Alper Teke, Müzik Öğretmenleri Ümit Ziya Koç, Özden Sümer Güleç ve Filiz Yüksel'ın katkıları ile düzenlenen etkinlikte, sahne performansları ile usta sanatçılara taş çıkaran öğrenciler, izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Ses tonu, sahne hakimiyeti, jest ve mimiklerin kullanılmasını değerlendiren jüri üyelerinin yaptığı puanlama sonucunda yarışmanın birincisi "Ben Buralı Değilim" eserini seslendiren Sudenaz Ayaz oldu. "Magosa Limanı" türküsünü seslendiren İlke Genç'in ikinci olduğu yarışmanın üçüncüsü ise seslendirdiği "Güldaniye" türküsü ile Gülce Çakır oldu. Yarışmasının sonunda ilk üçe giren öğrencilere plaket takdim edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi. Müdür Alper Teke, 'O Ses Vakıfbank' yarışmasını bu yıl dördüncü kez düzenlediklerini söyledi.