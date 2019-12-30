Pos tefecilerine şok operasyon

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Adana'dapost tefeciliği yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliğini arayan bir kişi, bazı işletme sahiplerinin pos cihazlarını maksadı dışında kullanarak haksız kazanç elde ettiği ihbarında bulundu. Polis yaptığı çalışma sonucunda belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskın yaparak, aralarında kadınların da olduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aralamalarda yaklaşık 200 bin lira para, 21 pos cihazı, 1 pompalı tüfek, 310 kredi kartı ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.