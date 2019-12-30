SAKARYA: Yerliyiz, milliyiz, gururluyuz

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2014 yılında Adana'yı otomotiv yatırımı için öneren, 2017 yılında 'yerli otomobil yapımı için Adana' çağrısı yapan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, tanıtılan 'Yerli otomobil' için , "Yerliyiz, milliyiz, gururluyuz" yorumu yaptı. Yankıları süren, iş dünyasında büyük heyecan uyandıran yerli otomobilin etkileri Adana'ya da yansıdı. Yerli otomobilin iş dünyasında büyük heyecan uyandırdığını kaydeden Başkan Ömer Faruk Sakarya, sağladığı katma değer, istihdama katkısı, vergi gelirinin yanı sıra, birçok sektörde talep yaratıcı özelliği dikkate alındığında otomotiv sektörünün ülkemiz için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bu yönleriyle otomotiv sektörünün ekonominin lokomotifi durumunda olduğunu da vurgulayan Başkan Sakarya, tanıtımı yapılan yerli otomobilin, şık ve modern bir tasarıma sahip olduğunu, teknolojisinin büyük beğeni uyandırdığını, elektrikli olmasının çevreye duyarlılığı ve karbon salınımı açısından önem kazandığını bildirdi. Sakarya, "Yatırım nerede yapılırsa yapılsın, yerli otomobil üretiminin ülkemiz için büyük önemi bulunmaktadır. Tanıtımı yapılan yerli otomobilimiz, Adana'mızda da büyük heyecan uyandırmıştır. Tarz, şekil, tasarım ve teknolojisine baktığımızda çok beğendiğimiz yerli otomobilimizin geniş kitlelere hitap edecek olması, dünyada talep görecek bir model ve elektrikli olması çok doğru bir hamledir" dedi. Yerli otomobil üretimiyle ilgili yaptıkları açıklamalarda verdikleri 'satın alma' sözünü de tekrarlayan Sakarya, "Geçmiş yıllarda nerede üretilirse üretilsin yerli otomobil alacağımıza dair şahsım ve Çukurova GİAD olarak verdiğimiz sözümüzün arkasındayız" dedi.