Savunma Dönemi Antep Kartpostalları sergisi açıldı

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Gaziantep'inkurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sanko Sanat Galerisi'nde "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ve davetliler katıldı. Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergi açılış töreninde konuşan Vali Gül, Antep savunmasının 100'üncü yıl hazırlıklarının başladığını söyledi. Vali Gül, "Fotoğraflara baktığımızda 100 yıl önce yaptığımız savaşın bir ahlaki değerinin olduğunu, kimseye zulüm ve haksızlık etmediğimizi, tam aksine Türklere yapılan haksızlığın bütün dünyaya fotoğraflarla anlatıldığını görüyoruz" dedi. "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yıl hazırlıkları kapsamında SANKO Holding olarak bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ise "Bu şehrin tarihi, neler çektiği burada sergilenen fotoğraflardan çok net görülüyor. Bir şehir ancak bu kadar tahrip edilebilir. Bu fotoğraflar 6317 şehidimizi tasdikliyor" dedi. 27 fotoğrafın sergilendiği 'Antep Kartpostalları' sergisi, 17 Ocak'a kadar gezilebilecek.