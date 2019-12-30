TOKİ Niğde’de bin 666 konutu sahiplerine teslim ediyor

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BUGÜN NELER OLDU

Nigecekondu, çarpık yapılaşma ve mağara evlerin yer aldığı, bölgede Niğde Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bölgede bulunan konut ve ticari alanlar yenilenerek yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile Niğde'nin en gözde mahallesi haline getirildi. Niğde Belediye Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen ev ve iş yerlerinde sona yaklaşıldığı, çalışmaların hızla devam ettiği ve Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm projesinde 1666 hak sahibine de en kısa sürede anahtarlarının teslim edileceği Niğde Belediye Başkanlığı tarafından belirtildi. İçerisinde çok sayıda yeşil alan, çocuk oyun parkları, kum havuzları, açık hava fitness alanları ve basketbol sahalarının da bulunduğu 140 bin metrekarelik alanda 1666 hak sahibinin anahtarlarını 2020 yılı içerisinde alabileceği teslimat sonrasında çalışmaların yüzde doksan oranda tamamlanmış olacağı belirtildi.