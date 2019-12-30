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Veliler çocuklarıyla birlikte kitap okudu

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Veliler çocuklarıyla birlikte kitap okudu
Mersin'in Silifke ilçesinde 'Velimle Okuyorum' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Ersin Emiroğlu, Milli Eğitimi Müdürü Şerafettin Çiftçi ve Müdür Fuat Alp, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin başlamasıyla birlikte herkes kitap okumaya başladı. Yaklaşık bir saat süren kitap okuma buluşmasından sonra Kaymakam Emiroğlu, velilerin her zaman ellerinde kitaplarla çocuklara örnek olmaları temennisinde bulunarak, kitap okumanın her birey için mutlaka alışkanlık haline gelmesi dileğinde bulundu. Kaymakam Emiroğlu, "En güzel örnek velilerin kitap okuması anneler babalar çocuklara bir seyler söylerler, kendileri bunu yaparlarsa iste o zaman örnek oluyorlar. Bugün sizler çocuklarınızla çok güzel bir etkinliği gerçekleştirip bizlerde şahit olup eşlik ettik. Bizlerde sizin sayenizde okumakta olduğumuz kitapları okuduk ama bu burada kalmasın çocuklarınız mutlaka evlerinizde kitap görsün, Bizleri esir eden bilgisayar telefon denen o cihazları bir saatliğine de olsa kapatıp kitap okuyalım, Çocuklarımıza örnek olalım" dedi.
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Veliler çocuklarıyla birlikte kitap okudu
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