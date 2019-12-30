Yıldız basketbolcular Gaziantep’i temsil edecek

Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları
tarafından
düzenlenen il genelinde toplam il genelinde
toplam 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'
nda Gaziantep Kolej Vakfı
şampiyonluğunu ilan ederek,
bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil
etme hakkı kazandı. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Kupasını da kazanan GKV'li basketbol takımının Gaziantep'i başarıyla temsil edeceği ifade edildi.
Şampiyonluk kupasını Müdür Mehtap
Özdemir'den alan şampiyon ekibin antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan
ve Mahmut Şahinler
yaparken takımda Osman Uncuoğlu, Emre Arslantaş, Emre Eratılgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Arda Akgül, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Ali Başar Canbolat, Arda Karagülle, Doğukan Navdar, Ege Boyunsuz, Berkay Dural ve Atakan Berdan
görev aldı.