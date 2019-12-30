Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yıldız basketbolcular Gaziantep’i temsil edecek

Yıldız basketbolcular Gaziantep’i temsil edecek

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Yıldız basketbolcular Gaziantep’i temsil edecek
Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen il genelinde toplam il genelinde toplam 50 okulun katıldığı Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı şampiyonluğunu ilan ederek, bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil etme hakkı kazandı. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Kupasını da kazanan GKV'li basketbol takımının Gaziantep'i başarıyla temsil edeceği ifade edildi. Şampiyonluk kupasını Müdür Mehtap Özdemir'den alan şampiyon ekibin antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken takımda Osman Uncuoğlu, Emre Arslantaş, Emre Eratılgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Arda Akgül, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Ali Başar Canbolat, Arda Karagülle, Doğukan Navdar, Ege Boyunsuz, Berkay Dural ve Atakan Berdan görev aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız basketbolcular Gaziantep’i temsil edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN