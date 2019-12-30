Yüreğir’de felaketin yaraları sarılıyor

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Adana'dayaşanan sel felaketi nedeniyle Yüreğir Belediyesi bünyesinde oluşturulan acil müdahale ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 50 adet su pompası daha alarak evleri su basan vatandaşlara yardıma koşan Yüreğir Belediyesi ekipleri tüm kültürevleri ve taziye evlerini Yüreğirli vatandaşların kullanıma açtı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, selin yoğun yaşandığı gece boyu mahallelerde gezerek çalışmaları takip etti. Kocaispir, Adana Valiliği, Yüreğir Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ile koordineli olarak 24 saat kesintisiz çalışarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını belirtti.