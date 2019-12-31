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2019’un lider limanı MIP

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı MIP, 2019 yılında gerçekleştirdiği 1,9 milyon TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye limanları arasında bir ilke imza atarak, barajı geçen ilk liman oldu

Giriş Tarihi: 31.12.2019
2019’un lider limanı MIP
Dünya liman endüstrisine paralel gelişen MIP, 2019 yılında 1,9 Milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1,72 Milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen MIP, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu. MIP, konvansiyonel yük bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 8 milyon ton iş hacmine ulaştı. 2019 yılında tarihinin en başarılı dönemine imza atarak, 1,9 Milyon TEU konteyner, 8 milyon ton konvansiyonel işlem hacmiyle Türkiye'nin lider limanı unvanını koruduklarını ifade eden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu gelişmenin aynı zamanda MIP ve Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Türkiye limanlarında toplam elleçlenen konteyner hacminde yüzde 17 paya sahip olduklarını belirten Van Daele, "Gelinen bu noktayı daha yukarılara taşıma konusunda heyecan duyuyoruz. Bu başarı, çalışanlarımıza, müşterilerimize, Mersin'in lojistik gücüne katkıda bulunan tüm kamu, STK ve özel sektör temsilcilerine aittir. Tüm paydaşlarımıza verdikleri destek, sundukları katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

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2019’un lider limanı MIP
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