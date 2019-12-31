Alkışlar Fadime’ye

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Adana'da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, binada mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görevli acil tıp teknisyeni Fadime Karaca yangında dumandan etkilenen ve çorabı ıslanan 5 yaşındaki Eylül Kahraman'a kendi çorabını çıkartıp giydirmesi yürekleri ısıttı.Yangın, 27 Aralık gecesi Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evi tamamen sarıp, üst kat balkonlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri 3 araçla müdahale etti. İtfaiye, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı binadan çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın, 11 kişiyi merdivenli araçla birer birer kurtardı. Şakirpaşa 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görev yapan 9 yıllık acil tıp teknisyeni Fadime Karaca'nın, dumandan etkilenen ve ayakları çıplak olan 5 yaşındaki Eylül'ün üşümesin diye kendi çorabını giydirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, vatandaşların içini ısıtırken, sosyal medya kullanıcıları, Karaca'ya övgüler yağdırdı. Acil tıp teknisyeni Fadime Karaca'ya bu örnek ve duyarlı davranışından dolayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından başarı belgesi verildi. İkinci çocuğuna hamile olan Fadime Karaca, "Benim de 3,5 yaşında bir kız çocuğum var. O an annelik içgüdüsüyle hareket ettim. Benim yerimde hangi meslektaşım olsa aynı hareketi yapardı" dedi.