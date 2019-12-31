Evliliğin sağlam temelleri 10 yıldır Şahinbey’de atılıyor

BUGÜN NELER OLDU

PATENTİ Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde olan ve 10 yıldır Şahinbeyli çiftlerin evliliklerinin sağlam temeller üzerinde oluşturulmasında çok önemli etken olan Evlilik Okulu projesi 10. yaşına girdi. Şahinbey Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. On yıldır çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, Evlilik Okulu projesinin 10. Yılını evlenecek olan çiftlerle Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde kutladı. Düzenlenen etkinliğe katılan Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan 'Bilinçli Aile'konulu konferans düzenledi.