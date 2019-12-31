Gönüllülerden bebeklere hediyeler

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KIZILAY Adana Şubesi koordinasyonun da faaliyet gösteren gönüllü kadınlardan oluşan 'bir ilmek bin yürek' isimli hayırseverler yenidoğan bebekler için kendi ördükleri el işi ürünleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde bulunan bebeklerin ailelerine teslim etti. Ürünlerin teslim edilmesinden önce bir konuşma yapan Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Balcalı'da hayata henüz merhaba demiş olan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek, bir ilmek bin yürek gönüllülerinin katılımlarıyla hayırsever kadınlarımızın ördükleri ürünleri prematüre bebeklerin ailelerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Saygılı Kızılay'ın Türkiye ve Dünya'da kan ihtiyacı başta olmak üzere doğal afetlerden zarar görmüş, çeşitli nedenlerle ihtiyaç sahibi ve birçok nedenle yardıma ihtiyacı olmuş tüm kesimlere koştuğuna vurgu yaptı.