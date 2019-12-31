Havuç üreticileri verimden memnun

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TÜRKİYE'NİN önemli tarım alanlarını barındıran Amik Ovası'nda hasadına başlanan havuçta geçen yıla oranla verimin dekar başına 4 tondan 7 tona kadar yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarda ekilen havuç, üreticisini yüksek verimiyle sevindirdi. Hasadına başlanan havuçta, geçen senelerde ortalama 2-4 ton olan dekar başına verimin bu yıl 4-7 tona kadar yükselmesi çiftçileri mutlu etti. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, ilçelerinde genellikle sofralık havuç ekimi yapıldığını söyledi. Bu yıl verimden çok memnun olduklarını vurgulayan Çelik, "Kırıkhan'da 2019'da 20 bin dönümlük arazide havuç ekildi. Havuçların verim oranı geçtiğimiz yıla göre daha yüksek. Geçen yıl bölgeye göre dönüme 2-4 ton havuç alınırken, hava şartları elverişli olduğu için bu yıl bu rakam 4-7 tona kadar yükseldi. Verim artınca fiyatlarda biraz düşüş oldu ancak iklim şartları bu şekilde giderse fiyatlar yükselir. Şu an kilosunu 80 kuruşa verdiğimiz havucun 1 lira 40 kuruşa kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi.