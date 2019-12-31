Melih ABİ: Mobilyacılar sitesi esnafı bozuk yoldan şikayetçi

BUGÜN NELER OLDU

Mobilyacılar Sitesi'nin batı çıkış tarafı perişan halde.Esnaf rahatsız..."Yurt dışından misafirlerimiz, müşterilerimiz geliyor.İnanın bu yolu göstermemek için cambazlık yapıyoruz.Buranın acilen düzenlenmesi ve asfaltlanması lazım.Araçlarımız her ay bakıma giriyor.Alt takımları berbat oluyor.Site yönetimimizin birkaç girişimi oldu ama sonuç alamadık" diyor.Yola bakınca Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafın durumunu tahmin etmek zor değil.Yağmurlar azaldığında buraya el atın.En azından dışarıdan gelenlere rezil olmayalım.TARSUSAmerikan koleji ile Kleopatra kapısı arasındaki Apdi İpekçi caddesine kadar tüm kent merkezindeki yollar ve caddeler işgal altında.Gazeteci Mehmet Yaşot kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.Ambulans 15 dakikada Yaşot'a ulaşamadı.Ambulans şoförü ve personeli çırpınıyordu ama nafile.O caddedeki manyak sürücülerin uygunsuz parkları yüzünden ambulans yol bulamadı.Oysa kalp krizinde saniyelerin bile büyük önemi var. Ambulansın geçişini engelleyenler gazetecinin ölümüne sebep olmuşlardır.Trafik polisleri bile yolu boşaltmakta zorlandı.Özellikle Ticaret Odası, Ulu Cami civarı ve Kaymakamlık karşısı tüm ara sokaklar, ana caddeler araç işgaline uğramış halde.Aynı şey tekrar yaşanmayacak diye bir şey yok!Şimdiden tedbir almak lazım...Kaymakam bey önlem al...Başkan Bozdoğan sen de...