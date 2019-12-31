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MERSIN İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı ile birlikte Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık alanında yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. 2019 yılında Mersin'de sağlık hizmetlerine 200 Milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, "Mersin'de, 13 bin sağlık personelimiz ve 11 kamu hastanemizde vatandaşa en kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. 2019 yılında Mersin'e sağlık alanında 200 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu anlamda şehir hastanesi kimseye rant sağlamak için yapılmış bir yer değil, vatandaşa hizmet için yapılmıştır" dedi. Mersin genelinde 11 tane kamu hastanesi olduğunu belirten Bahçacı, "Anamur'da 150 yataklı yeni bir hastane açtık, yeni binasına taşıdık. Bozyazı'da 30, Aydıncık'ta 30, Silifke'de 200 yataklı bölge hastanesi gibi bir hastanemiz var. Güçlendirilmiş ilçe hastanesi bu hastane. Yatak sayısı ve uzman hekim sayısı daha fazla. Gülnar'da yine aslında kapasitesi büyük ama tescilli 30 yataklı, Mut'ta 125 yataklı bir hastanemiz var, Tarsus'ta şuan 544 yataklı 2 binada hizmet veren bir hastanemiz var. Ama temeli 2018 atılan 600 yataklı, 850 yatak kapasiteli bir hastane yapımı hızla devam ediyor. Şuanda yüzde 75'i tamamlandı. Normal bitim süresi 2021 yılı Mayıs ayı idi. Bunu 6 ay öne çektik ve 2020 yılı Ekim ayında açmayı planlıyoruz" dedi Özellikle kış mevsiminde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında acil servislerdeki hasta sayısının yoğunluğuna dikkat çeken Bahçacı, "Bu dönemde acil servislerde patlama oluyor. Bu durumda öncelikle vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetini kullanmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.