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Polisten şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 31.12.2019
Polisten şafak vakti uyuşturucu operasyonu
ADANA'DA uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin yakalanması için kent merkezindeki bazı adreslere baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan evlerde narkotik dedektör köpekler yardımıyla arama yapıldı. Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Polisten şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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