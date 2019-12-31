Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > TSYD Ailesi 2020’ye ‘merhaba’ dedi

TSYD Ailesi 2020’ye ‘merhaba’ dedi

Giriş Tarihi: 31.12.2019
TSYD Ailesi 2020’ye ‘merhaba’ dedi
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen yeni yıla merhaba balosunda dernek üyeleri, eşleri ve çocukları bir araya geldi. Gecede dernek üyeliğinde 10.yılını dolduran isimlerin yanı sıra teşekkür ve vefa ödülleri verildi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Çakın, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yılda da birçok projeyle üyelerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. Gecede 2020 yılı pastası üyeler tarafından kesildi. Pasta kesiminin ardından Türk bayrakları eşliğinde üyeler tarafından hep birlikte 10.Yıl Marşı seslendirildi. Adana İşi firmasına hazırlattırılan çift kişilik kahve fincanları özel kutularında üyelere hediye edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TSYD Ailesi 2020’ye ‘merhaba’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN