TSYD Ailesi 2020’ye ‘merhaba’ dedi

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TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen yeni yıla merhaba balosunda dernek üyeleri, eşleri ve çocukları bir araya geldi. Gecede dernek üyeliğinde 10.yılını dolduran isimlerin yanı sıra teşekkür ve vefa ödülleri verildi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın öncelikle sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Çakın, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yılda da birçok projeyle üyelerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi. Gecede 2020 yılı pastası üyeler tarafından kesildi. Pasta kesiminin ardından Türk bayrakları eşliğinde üyeler tarafından hep birlikte 10.Yıl Marşı seslendirildi. Adana İşi firmasına hazırlattırılan çift kişilik kahve fincanları özel kutularında üyelere hediye edildi.