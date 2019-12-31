Yedikuyular’da anlamlı buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetim çocuklara yönelik Yedikuyular Kayak Merkezi'nde program gerçekleştirdi. Gönüllü Gençlik Hareketi'nin de eşlik ettiği programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "İyilikte Yarışıyoruz!" sloganı ile yardıma koşan tüm gençleri tebrik ettiğini ve desteklediklerini söyledi. Başkan Güngör, "Belediyemiz bünyesinde görev yapan Gönüllü Gençlik Hareketi'ni yürekten tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bazı şeyler maaşla ve ücretle yapılıyor ama bu gençlerimizin özellikle yaşlıların hizmetinde hiçbir ücret almadan gönüllü olarak çalışmaları takdire şayandır" diye konuştu."Bugün genç olanlar yarın yaşlanacaklar" diye konuşan Güngör, "Gençlerimizin bu tür faaliyetlere katılarak yaşlılığın getirdiği durumları şimdiden görmeleri çok önemli. Gençlerin hepsine bu tür faaliyetlerde bulunmalarını öneriyorum. Bugün burada bulunan gençlerimizi de yürekten kutluyorum. Fırsat buldukça hizmet verilen evleri de ziyaret ediyorum" diye konuştu.