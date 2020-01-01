41. yaşını coşkulu kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Berdan Civata kuruluşunun 41. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladı. Mersin Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen geceye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile protokol üyeleri ile davetliler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, 150 metrekarelik iş yerinden şu anda 32 bin metrekarede faaliyette bulunduklarını belirterek, 41'i mühendis olmak üzere 320 çalışanlarının bulunduğunu söyledi. Başkan Lütfi Elvan, Berdan Cıvata'nın 41. Yıl Kutlama programına katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hasan Şemsi ve hanımefendi kızlarının yönetimindeki Berdan Cıvata'nın başarı öyküsü gerçekten de gurur vericidir" dedi. Berdan Cıvata Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar, Lütfi Elvan'a 'Şükür plaketi ' verdi. Konuşmaların ardından toplu halde 41.'nci yıl pastası kesildi ve Berdan Cıvata çalışanları geç saatlere kadar eğlendi.