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Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
YÜREĞİR Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte yağışlardan dolayı tarlaları su basan çiftçileri ziyaret edip sorunlarını dinledi. Kentte geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ve Karataş ilçelerine bağlı mahallelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düşen kentte birçok çiftçi mağdur oldu. Bu nedenle Başkan Doğan ve Ay beraberindeki ekiple ilk olarak Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesindeki çiftçileri ziyaret edip sular altında kalan ekili alanları inceledi.
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Afetzede çiftçilerin mağduriyetleri giderilecek
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