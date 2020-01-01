Aile boyu jimnastik

Hatay'da yaşayan jimnastik milli takım antrenörleri Özcan Özdemir ve Yaşam Özdemir çifti, kendileriyle aynı sporu yapan 3 kızıyla "aile boyu" başarılara imza atıyor. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan 24 yıllık jimnastik milli takım antrenörü Özcan Özdemir (44) ve eşi 5 yıllık milli takım antrenörü Yaşam Özdemir'in (32) 3 kızı, anne ve babalarının en çok vakit geçirdiği spor salonunda büyüdü. BU SPOR GENETİK OLDU

Ailenin en küçükleri 10 yaşındaki ikizler Rüya ve Gül ise katıldıkları birçok minikler turnuvasından başarı elde ederek, adeta madalya avcısına dönüştü. Baba Özcan Özdemir, küçük yaşta amcasının yönlendirmesiyle cimnastik sporuyla tanıştığını anlattı. Eşiyle nişanlandıktan sonra onu da jimnastikle tanıştırdığını aktaran Özdemir, "Eşime bizzat ben antrenörlük eğitimi verdim ve milli takım antrenörü oldu. Çocuklara gelince de artık bu spor genetik oldu" dedi.

BU SPORLA İLGİLENİYORUZ

Özdemir, "Ana-baba jimnastikçi olunca onlar da doğduklarından beri hep salonda yanımızdaydı, 2-3 yaşından itibaren jimnastik yapıyorlar. Sıla artistik jimnastikte okullar arası Türkiye şampiyonu, ikizlerim Rüya ve Gül ise okullar arası ve kulüpler arası artistik jimnastik minikler şampiyonları, eşim de milli takım antrenörü, ailece bu sporla ilgileniyoruz" diye konuştu.

EVDE ANNE-BABA, SALONDA HOCA

Özdemir, çocuklarının kendi yolundan gitmesinin onu çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını aktardı. Çocuklarının "Baba, anne biz sizin gibi antrenör olmak istiyoruz." dediklerini belirten Özdemir, "İlk başladıklarında başarı odaklı değil sosyal aktivite amaçlıydı, jimnastiği sevsinler, sevinsinler, fiziksel olarak gelişsinler diye başladılar ama bu iş biraz daha profesyonelleşmeye başlayınca 'baba-anne' demeyi bıraktılar ve bütün sporcular gibi 'hocam' demeye başladılar, evde yine anne babayız" dedi.

ÇOK ŞANSLI HİSSETTİĞİNİ ANLATTI

Anne Yaşam Özdemir de sporun her şeyden önce sağlıklı yaşam olduğunu ve bunu ailece başardıkları için kendini çok şanslı hissettiğini anlattı. Disiplinle birlikte jimnastiğin ailesine başarı getirdiğini kaydeden anne Özdemir, "İleride de daha disiplinli çalışıp daha iyi başarılar elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

SILA, RÜYA VE GÜL'ÜN BAŞARISI

Çiftin büyük kızları 13 yaşındaki Sıla Özdemir ise cjimnastik sporunu çok sevdiğini aynı zamanda da çocuk fitnessta milli sporcu olduğunu söyledi. 10 yaşındaki ikizler Gül ve Rüya Özdemir ise önce ablaları gibi başarılı, ardından anne babaları gibi milli takım antrenörü olmayı amaçladıklarını kaydetti.