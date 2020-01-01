En güzel yılbaşı balosu

ukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Her yeni yıl öncesi geleneksel hale gelen, Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından düzenlenen, çeşitli okul, kurum ve kuruluşlarca katkıda bulunduğu etkinlikte çocuklar canlı müzik ve palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.

DOKTORLAR HEMŞİRELER

Hipokrat toplantı salonunda gerçekleştirilen yeni yıl eğlencesi öncesi çocuk servislerinde yatarak tedavi gören minikler ziyaret edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra Hipokrat toplantı salonundaki etkinliğe geçildi, buraya doktorları, hemşireleri ve aileleri ile birlikte gelen miniklerin yüzleri tebessümle doldu.

AMACIMIZ MUTLU ETMEK

Minik bedenler kendileriyle yeni yıla merhaba diyen ağabeyleri, ablalarıyla birlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi. Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal uzun yıllardır hastanede çocuklar için eğlence programı organize ettiklerini anlatarak, "Çocukları 1 saat bile olsa hastane atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek" dedi. Uysal, "Buraya gelemeyen çocuklarımızı ise odalarında ziyaret ederek hediyelerini verdik" dedi. Uysal bu seneki yılbaşı eğlencesine aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarını ve proje kapsamında etkinliye katkı koyan başta Çocuk Kanser Derneği olmak üzere



DESTEK BÜYÜK OLDU

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ise yeni bir yıla merhaba derken minik bedenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilediklerini ifade etti. Bu tür organizasyonların özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten İnal, bu amaçla düzenlenen etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.