Gültak, PKK’nın zulmünden kaçan aileye sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Yüksekova ilçesinde, 2016 yılında meydana gelen terör olayları ve hendek eylemleri sırasında, Demirel Ailesi'nin üç evi, beyaz eşya dükkânı ve arabaları yakılarak kullanılamaz hale geldi. Olaylarda yakınlarını ve komşularını kaybeden aile, çareyi memleketlerinden göç etmekte buldu. Sahip oldukları her şeylerini bırakıp mağdur olan Alaattin Demirel ve Selahattin Demirel kardeşler, eşleri, çocukları ve anneleriyle birlikte Mersin'e göç etti. Canlarını kurtarmak adına tüm varlıklarını bırakıp yanlarına hiçbir eşyalarını alamadan evlerini, şehirlerini ve akrabalarını geride bırakarak Mersin'e göç eden Demirel ailesi, Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi'ne yerleşti. Hayatta kalmak için Mersin'de de var olma mücadelesi veren 15 nüfuslu Demirel Ailesi'ne, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak yardım eli uzattı.