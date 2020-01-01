BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji'ne karşı aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Bosnalı Koç, "Ribauntları kontrol edemedik.ve rakip de oyuncularının yeteneklerini kullanarak hızlı hücumdan sayı üretti.Hayal kırıklığı yaşadım. Uzatmada kafamızı toplamamız, hatalarımızı görmemiz ve oyuna dönmemiz gerekirdi ama yapamadık" dedi.