Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hayal kırıklığı yaşadım!

Hayal kırıklığı yaşadım!

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Hayal kırıklığı yaşadım!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji'ne karşı aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Bosnalı Koç, "Ribauntları kontrol edemedik. Boş şutları değerlendiremedik ve rakip de oyuncularının yeteneklerini kullanarak hızlı hücumdan sayı üretti. Maalesef sıralama adına çok önemli gördüğümüz Bahçeşehir maçını kaybettik. Hayal kırıklığı yaşadım. Uzatmada kafamızı toplamamız, hatalarımızı görmemiz ve oyuna dönmemiz gerekirdi ama yapamadık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayal kırıklığı yaşadım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN