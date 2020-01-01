ING
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Bahçeşehir Koleji'ne karşı aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Bosnalı Koç, "Ribauntları kontrol edemedik. Boş şutları değerlendiremedik
ve rakip de oyuncularının yeteneklerini kullanarak hızlı hücumdan sayı üretti. Maalesef sıralama adına çok önemli gördüğümüz Bahçeşehir maçını kaybettik.
Hayal kırıklığı yaşadım. Uzatmada kafamızı toplamamız, hatalarımızı görmemiz ve oyuna dönmemiz gerekirdi ama yapamadık" dedi.