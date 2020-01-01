İskenderun’da 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı. Asayiş Şube Amirliği ekipleri cafe ve barların olduğu yerlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri ise yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

MÜDÜR GÜNEŞ DE KATILDI

Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi. 5 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı. Yapılan uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş teftiş ederek esnaflarla sohbet etti.