İSTE şefini buldu!

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi Topluluğu tarafından düzenlenen, ilk turu İSTE Dörtyol Meslek Yüksekokulu'nda, 2. turu İSTE İskenderun Meslek Yüksek Yüksekokulu'nda 3. turu İSTE Merkez Kampüste gerçekleşen "İSTE Şef'ini Arıyor" yarışması, final turuyla sona erdi. Yarışmacıların sarmiçi (kısır), kepse pilavı ve peynirli irmik helvası olmak üzere 3 farklı yemek kategorisinde çaba sarf ettikleri yarışmasında, yarışmacılar her yemek kategorisi için ayrı ayrı yarışmış ve ilk turda yarışan her kategorinin birincisi final günü yarışarak performanslarını göstermiştir. Final etabının İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi yemekhanesinde tertip edildiği yarışmada, Zeliha Dereli, İSTE Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yasemin Bircan Yıldırım ve İSTE Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Çalış'ın jürilik teşrifi ile yarışmacılar arasından her yemek kategorisinden bir birinci olmak üzere 3 adet İSTE Şef'i belirlendi.