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Kahramanmaraş’ta sim sırma kursu

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Kahramanmaraş’ta sim sırma kursu
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından ev hanımlarına yönelik açılan "Maraş işi sim sırma" kursu başladı. Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur'un katkılarıyla düzenlenen sim sırma kursları, haftanın 5 günü Karaziyaret Miktad Bin Esved Sosyal Tesisleri'nde veriliyor. Eğitime katılan kursiyerler, hem yeni bir meslek sahibi olacak, hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Osmanlı döneminden kalma sim sırma işini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen kurs eğitmeni Gülşen Kazancı, "Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarımıza yönelik düzenlediği bu kurs sayesinde Osmanlı'dan beri var olan bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmakla birlikte hanım kardeşlerimizin ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için olanak sağlıyoruz" dedi.
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Kahramanmaraş’ta sim sırma kursu
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