Kazakistanlı üç sanatçıdan 86 eser

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için hazırlanan Umirbek Tleuliyev'e ait "Boğalar" adlı 36 eser, Pyotr Kishkis'e ait " Hislerin Kronikleri" adlı 18 eser ve Guldana Zhurkabayeva'ya ait "Elektik Ben" adlı 32 eserden oluşan ve toplam 86 eserden oluşan üç ayrı kişisel resimsergisi Turizm ve Çevre Bakanı Dt. Ünal Üstel tarafından açıldı. Bakanı Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanı Özel Kalem Müdürü Batu Beyit ve sanatçılar katıldı. Sergiler 10 Ocak tarihine kadar İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.